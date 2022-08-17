香港影帝王浩信與女星陳自瑤昨(16)日驚傳婚變，據多香港媒體指出兩人已經結束11年的婚姻，實際上，夫妻倆結婚初期經常同框，近年卻不再合體出席活動，在社群平台也少見對方身影，對於離婚傳言，兩人也各自做出回應。

39歲王浩信憑電視劇《踩過界》勇奪2屆視帝獎項，和大1歲女星陳自瑤於2011年11月奉女成婚，向來恩愛的兩人，在去年（2021）王浩信傳出與合作過的女星蔡思貝傳出緋聞，更在TVB台慶頒獎禮那天，王浩信是挽著搭檔蔡思貝出場，而老婆陳自瑤獨自走紅毯，令外界紛紛擔心兩人的婚姻狀況。

未料，昨（16）港媒竟傳出王浩信與陳自瑤已情斷，眼見消息登上微博熱搜，使陳自瑤忍不在個人社交平台發文闢謠，並表示：「對於今天不是事實的報導不作任何回應了，謝謝大家關心！」，而王浩信則在社群寫下：「一切安好，多謝大家關心。」並放上自已在錄音間照片，似乎心情不受影響。

陳自瑤親自在IG上回應此事。(圖/陳自瑤 IG)

其實，王浩信與陳自瑤屢次傳婚變，網友們早就見怪不怪，由於這次傳言連TVB「娛樂新聞台」都有轉載，不少網民信以為真，紛紛在下面留言「雙方也忍很久，終於有個解決是好事」、「恭喜yoyo單身快樂」、「yoyo事業搞起來」，在闢謠後眾網友相當驚訝「害我白高興一場」、「求你放過Yoyo」、「竟然沒離」兩人的婚姻狀況讓人看了撲朔迷離。