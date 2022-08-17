小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電3奈米N3製程在完成技術研發及試產後，預計第三季下旬投片量開始大幅拉升，第四季月投片量將達上千片水準，進入量產階段。據業界人士指出，今年底蘋果將是第一家採用3奈米投片客戶，英特爾明年下半年將擴大採用3奈米生產處理器內晶片塊（tiles），包括超微、輝達、高通、聯發科、博通等，會在明年及後年陸續完成3奈米新晶片開案。

【1】三星剉咧等！ 台積電３奈米9月量產

三星剉咧等！台積電3奈米N3製程在完成技術研發及試產後，預計第三季下旬投片量開始大幅拉升，第四季月投片量將達上千片水準，進入量產階段。設備業者指出，以台積電N3製程試產情況來看，預期9月進入量產後，初期良率表現會比5奈米N5製程初期還好。

【2】連38日買超 投信最愛11金釵

投信近兩日加碼台股86億元，資金大舉湧入ETF被動式基金，成推升投信寫下連38日買超的重要功臣，據統計，元大台灣50、元大高股息及國泰永續高股息三檔ETF立大功，7月資產規模大增352億元；投信近38日買盤齊聚在台積電及台達電等11金釵，買超都達20億元。

【3】掐斷主力下假單 個股擬暫緩開盤

為了防止主力下「假單」，證交所去年7月出手針對「投資人」異常大量委託後撤單進行「歸戶」之後，下假單情況尚未見明顯收斂，證交所決定對「個股」下手，預計最晚今第四季宣布，未來個股在開盤前1分鐘若遭撤銷較大委託數量，將暫緩開盤2分鐘。

【4】中鋼9月盤價續降 翁朝棟：鋼價已落底

中鋼16日開出9月內銷盤價，全面調降九大項規格產品，每公噸調降1,000～1,200元，平均降幅3.32％，連四個月降價，但較8月降幅5.61％明顯縮小。中鋼董事長翁朝棟表示，鋼價已落底，出現向上拐點，以迎接第四季旺季的來臨。

【5】連跌63天 美汽油價年底恐見2字頭

據美國汽車協會（AAA）16日資料，全美普通無鉛汽油平均價格每加侖3.949美元，連續63天下跌，與6月14日創5.02美元新高相較累跌21.3％。專家認為夏季出遊旺季結束後汽油價會繼續下跌，年底前可能再看2字頭。