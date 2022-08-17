去年台中監獄林姓管理員遭警方查獲吸食毒品，獄方接獲通報對林的執勤區域實施收容人採尿檢驗，共計427名收容人受檢驗，結果均為陰性，未發現他將毒品帶回監所情況，法務部將林男移送懲戒，懲戒法院認定他2次施用毒品，違反公務員服務法，判決休職6月。可上訴。

林男在去年8月20日經台中市政府警察局烏日分局於查緝販毒案附帶查緝施用毒品藥腳時，發現林男有施用第二級毒品嫌疑，爰對其進行採尿，檢驗結果呈第二級毒品安非他命、甲基安非他命陽性反應，並函送台中地方檢察署偵辦。

林男在偵查中否認施用毒品，稱遭友人灌入不明液體造成，檢方採集他毛髮及尿液，檢驗結果亦呈安非他命、甲基安非他命陽性反應；林男遭送台中戒治所附設勒戒處所施以觀察勒戒後，認無繼續施用毒品之傾向獲釋放，檢方認無繼續施用毒品之傾向而不起訴處分。

法務部移送懲戒後，懲戒法院認為林男2次施用第二級毒品，除觸犯刑罰法律外，並有違反公務員服務法的規定，損害公務員名譽及政府信譽，為維護公務紀律；他未以身作則，為收容人表率，而先後2次施用第二級毒品，判決休職6月。可上訴。