林智堅因論文等爭議退選桃園市長後，綠營將矛頭對準國民黨南投縣長參選人許淑華，控許淑華的逢甲大學在職專班碩士論文也涉抄襲。港媒評論則表示，許的處置方式比林明快、目前並未出現不利事證，但藍軍有別綠營「全黨護一人」的力道，對許案消極以對，雙方形成強烈對比，顯現國民黨陣線的鬆散，其政治殺傷力不容小覷。

香港媒體《中評社》今日（17）評論指出，林智堅退選後民進黨將矛頭對準許淑華反攻，指控許2009年在南投市長任內於逢甲大學在職專班碩士論文《公部門結合地方文化創意產業發展之研究——以南投市為例》，涉嫌抄襲南投市長時期下屬、南投市公所專員謝百傑的研究報告《從政府治理談文化創意產業的發展——以南投市產業文化推廣為例》。

評論認為，許淑華迅速反應稱，逢甲大學已受理其論文案，很快學倫會就會有答案，若遭判定違反學術倫理而撤銷學位，她會坦然面對，但若論文被判定合格，也呼籲指責她的民進黨人士應出來道歉，並嗆這是綠營「全國選情瀕臨見底，開始找替死鬼抓交替」，此處置方式比林智堅明快，且尚未出現較不利事證，目前局勢仍佔上風。

評論卻直言，比較民進黨一致為林智堅辯護的態度，國民黨顯得消極且陣線鬆散，至今都只有許淑華一人自我澄清，看不見黨內其他同志聲援，與綠營的應對措施成強烈對比，顯見國民黨在發動論文大戰前，並無做好全面性的對策方案。評論警告，隨著民進黨攻勢加劇，國民黨若仍無作為，難保毫髮無損；即便南投藍大於綠，這種涉及道德瑕疵的問題政治殺傷力不容小覷，如何因應江是國民黨的一大課題。