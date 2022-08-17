新北市八里區昨(16)日有名女國中生在學校上課時，跟老師談話間竟提及奶奶都躲在冰箱不出來，老師察覺有異後立刻通報，蘆洲警方昨晚在女學生家中發現奶奶的遺體，呈V字型存放冰箱裡，警方調查，女學生爸爸利用隱匿媽媽死亡事實，領取政府補助至少63萬元，男子還表示，他雖因經濟困難無力下葬，但每逢年節時，都有祭拜母親。

新北市八里區昨(16)日有名女國中生在學校上課時，跟老師談話間竟提及奶奶都躲在冰箱不出來，老師察覺有異後立刻通報，蘆洲警方接獲通知後在昨晚前往女學生家中查看，赫然發現女國中生奶奶的遺體竟真的在冰箱裡。(蘆洲警分局提供)

據了解，老師知道後立刻通報教育局及社會局，蘆洲警方隨即在今晚前往女學生家中查看，果然在家中冰箱發現女學生奶奶蔣姓女子的遺體呈V字型放在冰箱下層，屍身已「木乃伊化」。

警方調查指出，蔣女的遺體完整，沒有外傷跡象，而蔣女的兒子、女學生之父66歲男子目前無業，他供稱蔣女在2017年出院後，便將母親接回家中照顧，但不久後便離世，享壽87歲，因自己年前在大陸經商失敗，無力下葬母親，才會出此下策，過年過節都會固定祭拜母親，處境令人鼻酸。

警方調查發現，蔣婦兒子平時靠打零工及每月1萬6的津貼生活，母親病逝後，蔣男用母親的名義每年向社會局申請中低收入戶補助約12萬6千元，預估5年間至少詐領63萬元。

警方表示，根據社會秩序維護法第74條第6項，無正當理由，停屍不殮、停厝不葬或藉故抬棺或抬屍滋擾者，可處新台幣6000元以下罰鍰。

目前蔣女遺體已送往板橋殯儀館進行冰存，待明日報驗以釐清死因，女學生之父則帶到派出所接受調查，女學生暫時由社會局社工照顧，鑑識人員也在現場進行採證，警方將持續釐清詳細案情。