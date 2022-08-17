51歲香港知名男星古天樂，即將在大陸推出他親自監製並主演的科幻動作電影《明日戰記》，因此近期都在大陸跑宣傳，不過網路上卻傳出，他疑似在跑宣傳的過程中得知票房不理想，而忍不住淚灑戲院，引發網友熱烈討論。對此，古天樂回到香港接受媒體訪問時，也說出當時落淚的真實原因。

根據香港媒體《香港01》的報導，古天樂接受採訪時被問到在大陸跑宣傳掉淚一事，他先是幽默的開玩笑表示因為電影院的冷氣沒開，後來才認真解釋，因電影中有深愛的老婆死掉的橋段，讓他看了很有感觸，加上電影製作花了很多時間，因此希望大家能多多支持這部片，否認自己因票房不佳而落淚的說法。而長相帥氣的他，因出道多年有不少女粉絲都自稱是他老婆，因此古天樂在大陸宣傳時，也曾向粉絲喊話「看過《明日戰記》的都是我老婆」，沒想到上直播宣傳，便看到底下不少人留言都喊他老公，讓古天樂有些哭笑不得，表示「大家都想做我老婆，那我就說不如去支持我的電影吧」。

事實上，古天樂為了這部科幻電影砸下了3.9億人民幣（約新台幣17.2億元），上映9天就拿下3.1億人民幣的票房（約新台幣13.7億元），但礙於在各家戲院的排片量不多，加上還要與戲院拆帳等各種因素，想要回本怕是相當困難。