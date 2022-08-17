恭喜！33歲有「小郭雪芙」封號的女星曾智希傳出秘密登記結婚成為人妻，她和大10多歲陳志強公開交往近6年，今(17日)周刊報導兩人已經低調登記結婚，報導更指出，陳志強其實2年前就有結婚打算，但看到女友剛接下新劇，又是第一女主角，便決定先讓女友好好拚事業，暫緩計畫，直到工作結束才完成終身大事。

曾智希近年演出《天之驕女》人氣翻漲，去年她在劇中和新加入的林則希配對，當時劇本設定林則希有雙重人格，戲外曾智希表示沒遇到這型的男友，但曾遇過有點暴力傾向的舊愛，當她覺得苗頭不對便提出分手，而她和陳志強公開交往多年，感情穩定，也常傳出好事近。

去年曾智希接受網友提問，有人好奇兩人怎麼認識？曾智希回應兩人本來是同公司，因被安排一樣的工作，在錄影中相識進而相戀，她也笑說最愛男友的幽默感，但不喜歡陳志強愛碎念，至於何時結婚？傳聞男友已經求婚成功，曾智希當時誠實說，由於男友身邊的朋友圈有很多人婚姻不順，導致小倆口也相當遲疑，目前只求生活開心就好。

而據《鏡週刊》報導，陳志強去年進軍大安區，以2000多萬台幣的價格買下新婚房，今年3月和女友已經共同入住新家，傳聞兩人已經低調登記，成為合法夫妻，原本陳志強是打算也將媽媽接來同住，無奈今年4月母親病逝，而曾智希先前就已經見過陳志強的媽媽，陳母告別式時，曾智希也以準媳婦身分出席並瞻仰遺容，可見身分也早就被陳家鑑定許可。