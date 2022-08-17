死前警告好友"不要來" 台男斷魂疑器官遭摘│中視新聞 20220816

國人遭高薪誘騙至柬埔寨等國的案件持續浮出檯面，立委伍麗華、周春米16日陪同受害者家屬召開記者會，曝光1名花蓮原住民青年6月赴柬斷聯，其家屬8月卻收到1張只拍攝到青年上半身的遺照，聯繫者還告知已將青年火化，令人心碎的是，青年家境清貧，家屬無財力將青年骨灰運回台，僅能四處籌錢。

立委伍麗華、周春米16日陪同3名被害人家屬召開記者會，伍麗華說，其中1名24歲花蓮青年今年6月前往柬埔寨，家屬於7月向她陳情，未料，家屬於本月5日接獲柬國回傳的訊息，對方僅表示青年於1日身亡，稱死因為毒品過量，回傳1張僅拍攝到青年胸部以上的遺體照片，且遺體已被火化成灰。

伍麗華表示，該青年曾經透過通訊軟體招募友人，聯繫上1名從小就認識的好友，青年最後一刻疑似無法昧著良心，脫稿發給好友一句「你不要來」，接著就收到一張青年口吐白沫，明顯死亡之照片，家屬甚至懷疑青年的器官已被摘除販售，家屬最終透過管道，讓遺體在當地火化，但因為家境清貧，無財力將青年骨灰運回，僅能四處籌錢。

伍麗華呼籲，抱持著夢想赴外地工作前，應再三確認工作細節與內容，並確保通訊通暢、護照不離身等，勿被虛偽的高薪所迷惑，以免淪為犯罪集團的工具，甚至遭受不人道對待。

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