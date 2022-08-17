近日台人被拐賣到柬埔寨的案例頻傳，慈濟介入協助救回2人的消息曝光後，引來許多網友大讚慈濟在海外真的很厲害，不少網友也瘋狂討論慈濟很強的原因，綜合大家的回應發現，慈濟在海外強大的原因有2個，分別是人脈超廣和動員能力很強。

一名網友在PTT上發文表示，慈濟援救困在柬埔寨的2名台灣人，底下不少人留言讚嘆說「慈濟在海外真的強！」讓他感到非常好奇，想問問看廣大的網友，慈濟在海外是強在哪裡啊？有沒有人知道原因？

貼文引起熱議，不少網友指出，慈濟人脈超廣，感覺在世界各地都有師姐存在。「他們的基層很強大」、「真的很屌！我在澳洲有一次經過一個鳥不拉屎的村子，那邊都能遇到穿制服的師姐，我都跪了」、「慈濟連911事件都有去救人」、「強在世界各地都有資源，跟當地政府打交道」、「基層很強，還有很多特殊人脈」。

另也有網友說，最厲害的是慈濟的動員能力超強。「每次台灣災難，光看那種有系統的動員模式，其實是很厲害，沒有一套組織模式，給再多的資源或人力，也沒辦法利用」、「動員能力很強，在災區都可以看到志工」、「世界級的動員能力」。

台人被拐賣至柬埔寨的事件頻傳，台灣佛教四大山頭之一的慈濟受警方請託，介入協調柬國的宗教團體幫忙救人，最後成功救回2名台灣人。由於柬埔寨是佛教國家，慈濟與柬埔寨至少有28年的因緣，警方期盼藉慈濟的影響力，再救回更多國人。