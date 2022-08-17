俄烏戰爭爆發後，烏克蘭公開向馬斯克（Elon Musk）求援，希望其能透過星鏈（Starlink）解決烏克蘭通訊網路受阻的問題，而台灣網路的脆弱性近期也受到重視，有國安團隊成員表示，行政院近年全力改善網路基礎建設，預計再過3年可發射自主衛星，不但可避免對外通訊失聯，還可藉此強化軍事防禦及加速發展太空產業。

華爾街日報曾在4月報導，烏克蘭戰爭引發台灣對網路脆弱性的擔憂，倘若台海發生衝突，海底電纜傳輸遭切斷，台灣有高達95%的網路數據接收和發送都會因此出現阻礙，報導也引述台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄的說法直指，「我們很脆弱。」

鏡周刊報導，國安團隊成員說，行政院近年全力改善網路基礎建設，提出智慧國家方案，建立低軌通訊衛星產業鏈，預計再過3年可發射自主衛星，不但可避免對外通訊失聯，還可藉此強化軍事防禦及加速發展太空產業。

此外，Google在美國政府支持下，2年後將啟用一條總長約1.2公里的全新亞洲海底電纜，路徑刻意繞過香港，納入台灣並連接日本、關島、菲律賓等國，台灣的中華電信也是合作夥伴之一。

Google此舉除了看上龐大的商機外，更有著讓台灣成為第一島鏈的軍事意涵，這也是能獲得美國政府支持的原因。事實上，中華電信也投資另條東南亞、日本2號電纜成為重要備援，降低台灣成為通訊孤島的機率。