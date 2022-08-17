裴洛西訪台，中國大陸餘怒未消。中國駐美大使秦剛美東時間8月16日接受美國媒體訪問時再度指責，裴洛西訪台是一場徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇，並且警告美國，「我們目前正在處理裴洛西訪台帶來的嚴重後果」。對於美國指責中方在台海軍演是反應過度，秦剛反批：「美方不應感到意外。如果我們想找藉口，為何作出最大努力、窮盡一切可能予以阻止？」

據中國駐美大使館官網消息，秦剛大使在華盛頓接受路透社、美聯社、彭博社、全國公共廣播電台（NPR）、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、《紐約客》、《國會山報》、POLITICO、AXIOS、「防務一號」等美國主流媒體聯合採訪，就中美關係、台灣問題、涉港問題、中國外交等回答了記者的提問。

秦剛在採訪的開場白中表示，在場各媒體都高度關心一個問題，那就是美國眾議長裴洛西不顧中方堅決反對和反覆交涉，在美國政府的縱容和安排下，明目張膽訪問台灣。這嚴重違背一個中國原則，嚴重侵犯中國主權，嚴重干涉中國內政，嚴重違背美方所作的承諾，嚴重危害台海和平穩定。

事實證明這是一場徹頭徹尾的政治挑釁和鬧劇。中方對此強烈譴責、堅決反對，已就此充分表達立場並採取了反制措施。但現在美方一些人不僅不認錯、不糾錯，還試圖顛倒黑白、扭轉敘事，把髒水潑到中國身上。因此他有必要針對美方的一些說法，把事實和道理再講清楚一些。

秦剛重申，美方聲稱中方在升級局勢、反應過度，以裴訪台為「藉口」打造某種新常態。但最基本的事實是，美方先在台灣問題上向中方發起挑釁，公然侵犯中國主權和領土完整。為避免這場強加於中國的危機，中方作出了最大程度的外交努力。「中方在不同層級通過各種管道反覆表明中方堅決反對態度，並警告美方如裴執意訪台，將產生非常嚴重的後果，中方必然會作出堅決有力的回應。遺憾的是美方聽不進去。」

秦剛強調，中方的立場正當、合理、合法，中方的舉措堅定、有力、適度，中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例。中方維護領土完整、反對國家分裂合理合法、天經地義，根本不需要任何「藉口」！「美方不應感到意外。如果我們想找藉口，為何作出最大努力、窮盡一切可能予以阻止？」

秦剛表示，美方聲稱中國尋求統一是對台灣的「威脅」，大陸方面在改變「現狀」。但最基本的事實是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。台海問題的「現狀」是，世界上只有一個中國，兩岸同屬一個中國。儘管兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一中的事實從未改變。

台灣從來都不是一個國家！中國憲法、相關法律明確載明台灣是中國一部分。《開羅宣言》載明將包括台灣在內日本所竊取於中國之領土歸還中國，《波茨坦公告》重申「開羅宣言之條件必將實施」。1971年聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。

秦剛指出，那誰在改變「現狀」呢？不是中方，恰恰就是「台獨」分裂勢力和美方。蔡英文當局極具欺騙性和迷惑性，一再「倚美謀獨」，推行「漸進式台獨」，他們不承認「九二共識」，大搞「去中國化」，企圖割斷兩岸之間歷史、文化紐帶，抹去在台灣的中國人的身份認同，挑起兩岸對立。而美方企圖搞「以台制華」，不斷歪曲虛化掏空一個中國原則，在一個中國政策中塞入「與台灣關係法」、「對台六項保證」等美方單方面炮製的私貨，中方從一開始就堅決反對，美方還加強美台官方往來，多次售台武器，甚至公然叫囂武裝協防台灣，為「台獨」分裂活動撐腰打氣。

秦剛反問，國家統一、主權和領土完整是任何一國國民最樸素的感情，也是最起碼的要求。美國的效忠宣誓裡就有「上帝之下的國度，不可分裂」 。但難道中國就可以分裂嗎？14億多中國人民能接受嗎？

秦剛提醒，一個中國原則是中美關係的政治基礎，是中美三個聯合公報的核心要義，是中美建交和發展外交關係的前提和基礎。拜登總統多次表示，美國的一個中國政策沒有改變，美方不支持台灣「獨立」。那美方就要說到做到。

秦剛警告，「我們目前正在處理裴洛西訪台帶來的嚴重後果。希望美方從中汲取深刻教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不要再低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，停止倒打一耙，停止進一步加劇局勢緊張的言行，停止『以台制華』，不要讓『台獨』分裂勢力在危險的道路上越走越遠。」