環球金融雜誌（Global Finance）公布2022年全球主要國家央行總裁評比，央行總裁楊金龍獲得A級評等，為任內獲得第三個A。楊金龍在2018年2月26日上任，上任即面對中美貿易戰，逆全球化導致供應鏈長鏈變短鏈甚至碎片化而衍生的通膨升溫威脅；2020年至2021年再遭遇全球受新冠疫情肆虐，封城、塞港造成產業長短料危機；2022年則再進一步受到FED鷹式升息，戰爭、地緣政治緊張的洗禮。短短4年，楊金龍所面對的金融情勢挑戰是歷任央行總裁所未見。

楊金龍昨晚透過央行發言系統回應：「近年經濟成長表現不錯，物價相對其他國家穩定，這是全體國人、政府行政團隊及央行同仁共同努力的成果」。

為抑制40年來最嚴重通膨，聯準會今年啟動鷹式升息，台灣央行在今年首季理監事後後，宣布升息1碼（0.25%），重貼現率「終結連7凍」，從史上低點1.125%上調至1.375%，回到疫前水準。成為央行2011年7月之後，10年來的首度升息，也是總裁楊金龍上任以來第1次升息。

今年第二季，央行理監事會後再宣布升息半碼(0.125個百分點)，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率調整為1.5%、1.875%及3.75%。同時，央行啟動14年未層動用的政策工具，宣布調升存款準備率，央行前次調升存準率是在2008年7月，當時為國際金融海嘯爆發前，不僅通膨高漲，國內還有油電雙漲背景。

在匯率方面，今年外資連續賣超台股將近1兆元，且FED暴力升息拉大了台美利差，該2大因素均不利於新台幣匯價；但新台幣今年相對亞洲貨幣仍呈穩健。年初以來至8月16日止，新台貶值7.69%，韓元貶值9.12%，日圓更是貶值達13.88%。

9月即將舉行第三季的理監事會，「3A總裁」是否會再動用多年未操作的政策工具來「穩物價、助經濟」，受到市場矚目。