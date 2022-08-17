去年喧騰一時的「潑蟑之亂」，受託討債向「鉅星匯」餐廳潑灑上千隻蟑螂的「潑蟑手」曹邦昱，被判刑4月，得易科罰金12萬元確定，台北地檢署通知他到案執行時，曹卻落跑拒不到案，檢察官已對他發布通緝，另向法院聲請沒收保釋金，其中他友人代為籌措的3萬元保釋金，也被沒收。

去年5月3日，2名男子前往「鉅星匯」餐廳，朝櫃檯及走廊潑灑上千隻蟑螂，由於潑蟑當天正好有雙北市警局長出席義警餐敘，各界認為潑蟑挑戰公權力，引發社會關注。警方2天後逮捕吳永安、許柏樟、曹邦昱、蔡宗諭4人到案，檢方訊後聲押禁見4人，法官裁定吳永安羈押，曹邦昱3人各以5萬元交保。

據檢方調查，「鉅星匯」餐廳吳姓負責人，疑因積欠詹姓男子1550萬債務，以13張本票擔保，詹男將債權及本票轉讓蔡姓男子，蔡男找友人吳安永催討，承諾可分3成利潤。

吳再找友人蔡宗諭、許柏樟、曹邦昱商議，5月3日蔡宗諭先到新北市板橋區以1萬元代價購買3袋共1萬多隻蟑螂，蔡、許、曹及曹男女友游姓少女即分2路到餐廳潑蟑，製造餐廳衛生不佳作為討債手段。

當天晚間7時，蔡在車上把風，許、曹2人因不慎掉了1袋蟑螂，2人即帶2袋蟑螂進入餐廳潑蟑，游女以手機拍攝過程，吳躲在廁所接應，事成後4人分以開車及騎車逃逸，並在大稻埕碼頭換車牌滅證，5人在北投會合，丟棄手機並逃亡台中。北檢依妨害秩序、恐嚇危害安全罪起訴吳、蔡、許、曹4人，另游女則移送士林地院少年法院審理。

今年2月，北院依恐嚇危害安全罪判處吳、蔡、許、曹4人3月至6月不等徒刑，均得易罰金確定，其中被判刑4月的「潑蟑手」曹邦昱，北檢執行科通知他於今年5月6日報到執行，但曹卻未到案，檢察官因代繳保釋金的陳姓友人、及曹男同居人都不知曹下落，且簽發拘票拘提曹亦無所獲，已依法對曹發布通緝。

北檢日前再以受刑人逃匿為由，向法院聲請沒收曹先前繳納的保釋金，其中3萬元是由陳姓友人代為繳納，法官裁准沒收。據了解，曹男除了涉及「潑蟑之亂」外，還涉嫌擔任詐欺集團車手遭查辦。