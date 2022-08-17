台美混血男歌手費翔是演藝圈的男神代表，190公分的他擁混血帥臉、結實身材和一雙長腿，舉手投足帥氣爆表，已許久沒現身公開場合的費翔，則難得在網上曬出近照，留著落腮鬍、被太陽曬到滿臉通紅，造型雖然粗曠，不過男人味十足，但費翔的臉蛋有些發福，第一眼看還快認不出。

61歲費翔近日在微博分享：「每到炎熱的夏天，我就會想到義大利旅遊，因為這裡有全世界最好吃的冰淇淋」，並介紹入住的米蘭酒店和欣賞表演的斯卡拉歌劇院，還說看完表演是晚上8到11點，正是義大利人的晚餐時間，費翔開心直呼：「非常適合我這個夜貓子」。

費翔大方曬出一系列義大利的旅遊照，本人也難得入鏡，照片中，費翔頭戴貝蕾帽、穿黑色塗鴉T恤和貼身黑長褲入鏡，留著落腮鬍的費翔，被太陽曬到滿臉通紅，造型雖然粗曠，但男人味十足，許久不見的費翔，臉蛋有些發福，第一眼看照片還讓人快認不出。

費翔近照曝光。（圖／取材自費翔微博）

其實，費翔日前才因人在倫敦，但發文IP顯示上海和住處不符，意外掀起風波，對此，費翔特地發聲明，強調發文和圖片都是出自他本人，再請上海團隊幫他發出，文末他也致歉：「請原諒我不習慣自拍，所以比較少發自己的圖片...我會儘量！」