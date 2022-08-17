在林智堅因論文爭議退選桃園市長後，台大昨日（16）證實，林指導教授、現任國安局局長陳明通自8月起不在國發所應聘兼課；由於陳並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。國民黨台北市前議員羅智強辦公室主任楊植斗則表示，陳這些言行若換成馬英九時代，早就下台100次了，想起藍綠執政官員下場的落差，讓他直呼「慟！」

楊植斗昨日在臉書發文指出，陳明通被台大發聲明：「自111學年度起不再應聘兼課。」這等於就是被台大「炒魷魚」了，身為台大校友，他認為這堪稱值得狂賀的喜事。

話鋒一轉，楊植斗大喊悲慟，因為陳明通身為國安局長，卻一再的說謊、坦護林智堅的假論文，甚至還傳出打電話「關切」余正煌，逼余正煌默默吞下，讓台大這間優秀的學府一夕之間成為「論文工廠」。這樣的醜聞，換成馬英九時代的官員，早就下台100次，陳被台大炒魷魚不夠，更應被全民炒魷魚，離開國安局長一職，回家吃自己。

此文湧入約2000人按讚、超過130則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「真的！換作馬時代官員，早就不知下台到哪去了」、「阿通師，誠信破產！國安局長，應知所進退」、「這種案例在國外，通常要先辭的是國安局局長。失了誠信的人，可以肩負國家安全的重任嗎？」「陳明通指導過的所有論文也該清查。馬英九時代的官員下台就走了，民進黨的下台是換位子復活」。