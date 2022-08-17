安柏赫德（Amber Heard）與前夫強尼戴普（Johnny Depp）的世紀官司，最終被判敗訴，不僅必須支付3億天價賠償金，甚至事業也跌入谷底，讓她決定再度提出上訴，消息引起外界熱議。然而，她的律師伊蓮布萊德霍夫（Elaine Bredehoft）卻突然宣布辭職，由新團隊接手繼續上訴。

安柏赫德的律師在訴訟期間，一舉一動都受到矚目，然而表現不盡理想，被酸「幫倒忙」、「淘寶找來的律師」，更有消息指出，伊蓮在打官司期間，身心承受巨大壓力，曾在結束庭審後跑到廁所大哭，甚至傳出與安柏私下發生爭執。

事實上，伊蓮實力相當驚人，她自1984年起就展露頭角，被公認為維吉尼亞州、華盛頓特區和巴爾的摩的頂級律師之一，，2003年入選了「美國出庭律師學院」，因為經手案件因為她傑出談判能力，大部分都會在審判前和解。

伊蓮雖然沒有明確透露請辭原因，但她認為這是讓新團隊接棒的最佳時機，而接下來安柏赫德的律師將由曾為前美國總統歐巴馬的政治顧問 David L. Axelrod，及曾為 Netflix、Apple 和 Amazon 辯護過的 Jay Ward Brown 擔任，安柏赫德為第二次的官司重新整頓律師團隊，可說是卯足全力挽救形象。