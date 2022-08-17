美式餐點成為了Uber Eats上最受消費者歡迎的前五大餐飲類別之一，當中尤以麥當勞最受歡迎，Uber Eats就公布麥當勞美味大數據，並宣布與麥當勞合作，即日起（17日）至9月27日期間，同步於麥當勞餐廳、歡樂送及 Uber Eats 平台開賣期間限定新品「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」及「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，並於今起長期推出早餐時段限定「現烤焙果指定套餐」。

此次Uber Eats與麥當勞再度攜手合作，期間限定開賣「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」及「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿套餐」，「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」以先烤後炸、高溫鎖汁至金黃酥脆、外酥內嫩的麥脆鷄腿，裹上韓國直送的不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬，由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料調製而成獨特醬汁，展現獨特正韓風味。現歡慶新品上市，麥當勞加碼經典那堤搭配4塊麥克鷄塊組合第2件5折優惠。