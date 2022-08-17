隨著國人的環保意識提高，大家除了習慣自帶餐具以外，自7月起環保署更正式推出減塑新政策，在各大連鎖飲料店提供自備環保杯折扣5元優惠，且北市更將於12月起禁用一次性塑膠杯後，帶動了隨行杯、環保杯提袋等相關銷量以倍數提升，民眾比以往除了重視材質、保溫保冰的需求以外，更講求大容量、方便性的重點，而各大電商也推出了相關的環保杯優惠。

蝦皮購物的樂扣樂扣嚼對搖搖吸管杯700ml，20日於站上開賣，原價雙入1798元、單入899元，優惠價雙入1199元、單入699元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的Oolab良杯製所 Tritan 700ml透明雙層隨行杯獨處系列 慢活／靈感，附26cmTritan粗、細吸管，原價679元，優惠價612元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物觀察自政策宣布以來，近期站上保溫杯、環保吸管、杯套等皆出現雙位數買氣成長，相關產品搜尋量也較上月大增超過30%，當中以附吸管並強調大容量的套組最為熱銷，還有能使用粗吸管、喝到珍珠的款式特別受歡迎，像「樂扣樂扣也推出了特嚼對搖搖吸管杯700ml」，主打Tritan材質、大容量、大口徑、360度吸管，預計20日正式於站上開賣。

PChome 24h購物的KINTO / PLAY TUMBLER兒童保溫瓶300ml，31日前特價1300元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的Bone / Cup Tie 環保杯綁 飲料提袋，31日前特價179元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物上則以外型美觀、便攜、多功能的環保瓶最為熱銷，就連兒童用的「KINTO / PLAY TUMBLER 兒童保溫瓶300ml」吸管式保溫瓶，也是家長幫孩子準備開學的必備品之一，另外環保杯帶及提袋也隨之熱銷，杯帶的買氣比去年達約30%成長，而且選購時除了好看以外，更講求好清洗，像「Bone / Cup Tie 環保杯綁 飲料提袋」以矽膠材質打造就更易清潔，杯帶側還有放置吸管的設計，帶出門更方便又時尚。

Yahoo奇摩拍賣的TYESO手提冰霸杯710ml，特價189元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

Yahoo奇摩購物中心的AURA簡約隨行鈦陶瓷激凍杯900ml、4色，特價499元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物上保溫保冷杯的業績月成長就暴增近8倍，當中具極佳保冰功能的「冰霸杯」業績更增加超過翻倍，消費者多以700ml以上大容量、內附吸管且方便直飲的款式為入手重點，結合活動提把的彈蓋式運動水壺方便收納和攜帶更是熱銷。

momo購物網的WOKY沃廚手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml，31日前享買一送一優惠，1380元。（momo購物網提供）

遠傳friDay購物的FUJI-GRACE保溫保冷不鏽鋼悶燒旋蓋杯900ml 2入組 ，原價1000元，現特價499元，加贈U型不鏽鋼吸管4入。（遠傳friDay購物提供）

momo購物網上從7月起的環保杯瓶需求明顯提升，業績較去年同期成長約120%，同樣以大容量的商品最受歡迎以外，在材質的選擇上也會以內膽使用保溫保冰效果佳，且安全的不鏽鋼商品為主，還有不容易留異味、也不挑飲品的陶瓷或噴瓷款式也是不少消費者會選購的商品。遠傳friDay購物站上相關商品，較上月相比業績也達20%成長，同步現也推出環保杯瓶買一送一促銷，最低下殺3折起優惠。

樂天市場上貴人精品的不鏽鋼大容量保溫保冷杯，269元起。（樂天市場提供）

樂天市場上DA量販店的冰霸杯杯套，原價100元，特價35元。（樂天市場提供）

樂天市場站上近月內隨行杯、保冷杯銷售量，與去年同期相比約有1倍成長，同時帶動周邊商品如不鏽鋼吸管、環保杯提袋等銷量，也有超過80%的提升，進一步在選購不鏽鋼內膽時，也會以耐用、安全、保溫保冰效果較持久的304或316材質為主，而且比起以往最高達1000ml的買氣也相對提高、訂單數相較去年同期約提升80%。