周二美股主要指數漲跌互見。道瓊指數和標普500指數收高，零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot）業績和前景優於預期，讓投資人對消費力道的看法轉趨樂觀。美國10年期公債殖利率上漲，給科技股和其他高成長股帶來壓力，拖累那斯達克指數走低，費城半導體指數跌1%。台積電ADR跌1.77%。

標普500指數距離突破位於200日移動均線的技術關卡僅差臨門一腳，自4月初以來，標普500指數指數就未曾在收盤時站上該關卡。

道瓊指數開低收高，連漲第5天，盤中最高上漲369點，沃爾瑪和家得寶的財報顯示消費者支出可能持續強勁，可望助美國經濟免於陷入衰退。沃爾瑪維持下半年展望不變，家得寶未調整全年財測，激勵兩大零售股走高。

雖然上半年歷經艱難，但美股走勢在下半年開始明顯改善，標普500指數自7月初以來已經上漲近14%，帶來提振的包括美企上季財報意外理想，以及投資人看好為了抑制通膨正在收緊政策和升息的聯準會可望實現經濟軟著陸。

投資人接下來將密切關注周三公布的7月零售銷售額數據，以及聯準會發布7月政策會議紀要。

★主要指數

道瓊指數漲239.57點或0.71%，收34,152.01點。

標普500指數漲8.06點或0.19%，收4,305.20點。

那斯達克指數跌25.50點或0.19%，收13,102.55點。

費城半導體指數跌31.68點或1.03%，收3,045.64點。

★消息

美國7月新屋開工數較6月大減9.6%，以年率計為144.6萬戶，遠不及市場預估的152.7萬戶，並創下2021年初以來新低。

美國總統拜登周二簽署規模達4300億美元的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），該法案聚焦於氣候、醫療保健與稅賦方面的改革，但目前大多數電動車車款可能失去取得最高達7,500美元抵稅優惠的資格。

周二美國公債殖利率上漲，部分投資人擔心經濟仍可能步入衰退，雖然出現了通膨的放緩的跡象，但零售業巨頭意外強勁的業績意味著需求仍然炙熱，可能促使聯準會繼續大幅升息。周二美國10年期指標公債殖利率尾盤報2.8077%，較周一的2.791%小升，盤中一度大漲8.2個基點，報2.873%。2年期和10年期債息曲線仍處於被視為經濟衰退前兆的「倒掛」狀態，息差達到負40個基點。

周二美國期油大跌3.2%，收在每桶86.53美元，盤中一度跌至每桶85.73美元，創下1月26日來新低。倫敦布蘭特期油跌2.9%，收在每桶92.84美元，盤中一度跌至每桶91.71美元，創下2月18日來新低。投資人擔心全球經濟情勢恐不利於原油需求前景。

隨著美股財報季進入尾聲，根據Refinitiv提供的IBES數據，標普500指數成分股第二季獲利估將較去年同期成長9.7%，優於7月1日估算的年增5.6%。

美國各交易所成交量總計為109.2億股，過去20日均量為109.6億股。(2-1)