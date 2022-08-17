★分析

根據美銀（Bank of America）公布的8月份全球基金經理人調查報告，雖然投資人仍偏向悲觀，但不再是「世界末日」等級的悲觀。美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，投資人對於在未來幾季擺脫通膨和利率衝擊的預期升高。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，在熊市過渡到牛市時，尤其是在聯準會正在升息以及消費力道令人擔憂的情況下，你真的希望看到非必需消費品買氣不墜。今天這個族群的走勢對市場是有利的。

50 Park Investments創始人兼執行長Adam Sarhan表示，我們還有很多零售股將公布財報，大致上來說，如果在本周結束時，美股仍然上漲，且漲得很好，而那些零售股沒有回吐他們今天享有的漲幅，這將強化多頭氣勢。

★類股

標普500指數11大類股以必需消費類股漲1.21%、非必需消費類股漲1.09%表現最佳，給大盤帶來最大的提振。標普500零售股指數勁揚漲1.9%。

標普房地產股跌0.42%，在11大類股中表現最差，其次為能源股跌0.34%、科技股跌0.29%。

由中概股組成的金龍中國指數下挫1.67%。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，僅亞馬遜收漲1.12%。微軟跌0.26%，蘋果跌0.09%，Alphabet跌0.31%，特斯拉跌0.89%，Meta跌0.79%，網飛跌1.37%。

道瓊指數成分股方面，沃爾瑪漲5.11%，漲幅最大，其次為家得寶漲4.06%。3M和Salesforce均收跌0.77%，表現最疲弱。

主要晶片股全跌，英特爾跌0.41%，超微跌0.80%，輝達跌0.80%，恩智浦跌0.92%，德州儀器跌1.10%，應用材料跌1.18%，美光跌1.30%，高通跌1.38%。

★焦點股

沃爾瑪收漲5.11%，受惠於打折促銷活動和燃油成本下滑，該公司第二財季（截至7月底）業績表現均優於市場，營收年增8.4%，為1528.59億美元。淨利年增20.4%，為51.49億美元。經調整後每股盈餘為1.77美元。美國市場的同店營收額年增6.5%，優於市場預期的年增5.9%。此外，沃爾瑪小幅上修全年獲利預測，將全年獲利預測從先前預估的下滑11%～13%調整為下滑9%～11%。家得寶收漲4.06%，其上季營收獲利優於市場預期，並表示家居裝修的需求仍然強勁。受此激勵，其他零售股Target漲4.57%、百思買（Best Buy）漲4.45%、Bath & Body Works漲4.64%。

Bed Bath & Beyond收漲逾29%，盤中一度飆漲64%，社群媒體Reddit上的散戶再度集結並大舉買進該家具用品連鎖店股票，因消息指出GameStop董事長Ryan Cohen加碼押注這家陷入困境的零售商。

Ally Financial收漲3.45%，第二季巴菲特旗下多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）把對Ally的持股從900萬股左右大幅增加至3000萬股。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.77%，收89.95美元，換算台股價格為539.59元。

聯電ADR跌1.51%，收7.16美元，換算台股價格為42.95元。

日月光ADR跌0.79%，收6.31美元，換算台股價格為94.63元。

中華電信ADR跌0.39%，收41.25美元，換算台股價格為123.73元。(2-2)