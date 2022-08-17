高雄市前金區自強一路「東金御所」建案工地3月坍塌一次，昨（15日）天又二度坍塌，這次範圍更大，導致7棟透天厝傾斜被判定為危樓，且有20居民被撤離。

3月建案挖地下室惹禍

高雄市前金區自強一路3月22日清晨4點多發生路面坍塌意外，坍塌範圍隨著時間逐漸外擴，直到上午6、7點，下陷面積已將近7平方公尺。工務局指出，該工地開挖地下室時，進行鋼板樁工程，內外水壓不平衡，有地下水滲出，以致地基轉角處下陷，路面土壤因而流失，造成坍塌。當時工務局要求建商加強防範，開罰9萬元罰鍰並勒令停工。

8月建案復工後又出意外

此次位置距離3月塌陷地點約100公尺，據高雄市政府指出，初步研判仍是因鋼板樁擋土壁密合度不足，導致滲水滲砂，造成路面塌陷。《中央社》報導，副市長林欽榮表示，經三大技師公會判定，現場共7棟房屋因傾斜角度超過1/19，判定為危樓，須進行拆除，20多名住戶已經安排安置，市長陳其邁也前往探視，所幸並無人員傷亡。

《自由時報》報導，工務局長建管處長陳海通表示，市府當天調派消防局22台消防車到工地，灌注地下水，讓地下室水位跟外面水位達到平衡狀態，目前內外水差已平衡 ，土地、路面不會再下陷。1將視安全情況，開放讓住戶進屋內，拿取重要物品。

此建案3月發生意外停工後，依規定後續等完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才能復工。建案最近復工，沒想到又發生意外。工務局表示，正在調閱復工計畫書及相關資料釐清。

建商連續出包 聲量破萬筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近半年內關於「高雄工地坍塌」的聲量趨勢共有17,020筆。針對自強一路工地的一次高峰於3月22日，共3,172筆，網友說：「幾年前也是自強路跟青年路那蓋房子蓋到路面塌陷，一天到晚馬路塌陷還讓不讓人走啊」、「地底的質量有什麼變化很難知道， 只能說如果要釘板樁前能夠先做地改比較安全」。

另一高峰則是昨天（8月15日），有5,246筆。同一工程塌陷在今年發生了2次，網友紛紛留言，「這不知道要賠多少錢了」、「偷工減料不意外」、「好扯喔，這房子怎麼辦，有辦法補強嗎？還是只能拆掉重蓋？」、「這是哪個第三世界的城市嗎？」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年02月17日至2022年08月15日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高雄工地坍塌』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。