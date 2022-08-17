坐遊樂設施要注意！一名27歲姓歐陽的女子今年初到遊樂園玩大怒神，坐完後身體不適，送醫搶救不治死亡，媽媽傷心欲絕，指出女兒當時頭痛、嘔吐，園方卻沒有緊急送醫，最後她在醫院看著女兒的手垂落過世，哭喊「早上才說再見」。

死者母親日前向《東森新聞》哭訴，女兒是名電腦工程師，2月26日下午1時30分在遊樂園搭完大怒神後頭暈嘔吐，到醫護室休息，等到下午3時42分才送往醫院，但為時已晚，搶救不治死亡，而從出現症狀到送醫相隔了2小時又12分鐘。

死者母親指出，醫院判定女兒死因是腦內出血，自然死亡，但女兒沒有其他疾病，不懂怎麼會搭了大怒神後忽然死掉，遊樂園則回應，當下多次詢問女子身體狀況，血壓、血氧、心跳都在正常值，也協助並建議她就醫，對發生憾事感到遺憾，目前正與家屬談精神撫慰金。

對此，網友紛紛留言：「從來不玩大怒神，每個人都以為出事的不會是自己，玩得這麼開心」、「我國小時搭大怒神，ㄧ下來瞬間心臟停了一秒，從此以後我絕對不玩大怒神，太可怕」、「希望家屬節哀」；也有人表示，「這不能怪遊樂園吧，園方沒有延誤就醫或有設施設備的疏失，畢竟其他人都沒事，而且當事人已經27歲是完全行為能力人，應該有能力評估自身狀況是否適合搭乘」。