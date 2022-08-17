大S（徐熙媛）今年3月閃婚梅開二度嫁給前韓國男友具俊曄，兩人相隔20年因電話號碼沒換再度搭上線，當時被瘋傳是愛情佳話，未料因為大S事前未告知S媽，引來S媽多次受訪開嗆，更發文暗指「搶我女兒」，如今小倆口已經過了新婚生活5個多月，最近S媽受訪也一改過去反對的態度，大讚新女婿人很好，而且「脾氣穩定」。

大S去年底和汪小菲結束10年婚姻，之後汪小菲一度發文批大S，隨後發文致歉，「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事」，並強調：「做錯了就要認，40歲的人，說出不負責任的話，大家嘲也是應該的，網上所有的批評和嘲諷我都接受，讓網友們看笑話了」，也發誓未來不會再打擾前妻的生活，祝對方幸福。

而大S再婚後，S媽先前對此一直多有怨言，透露女兒兩次結婚前都沒先告知她，又無奈稱管不了女兒，母女倆還傳出S媽曾轟女兒底線是：「妳（大S）敢跟他（具俊曄）去韓國試試看！」，更以死相逼，但後來被小S與S媽否認傳聞。

近日，S媽上小S節目中途受訪時，S媽讚具俊曄人好，「非常nice，脾氣非常穩定，一見面就像一家人」，小S則說新姊夫很有趣，每天都被她開玩笑到反罵她「神經病」，S媽此時補充說女婿還很有禮貌，要罵小S神經病前會先跟S媽道歉說「對不起」，全家人「相愛相殺」很有趣，見此，網友回應：「大S一家人又來了…」、「意思是汪小菲脾氣不穩定」、「脾氣穩定是好事哇，祝福大S（之前看面相真的覺得好兇）」、「結過婚的才知道，脾氣穩定有多重要」。