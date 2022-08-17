中秋烤肉已是全民活動，近幾年因應疫情，流行宅在家輕鬆自在的烤出極致美味，為此台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館針對中秋推出燒烤生鮮食材外賣，日本F1冷藏無骨牛小排、伊比利帶骨豬里肌、紐西蘭法式羊排等頂級肉品，以及烤物組合可自由搭配、宅家烤肉非常方便。

極炙牛排館主廚何元嘉表示，中秋烤肉商機旺，再搭配上防疫宅家煮的趨勢，預期今年推出的燒烤單品將掀起搶購熱潮，其中特別推薦限量販售的日本F1冷藏無骨牛小排6oz，肉質柔嫩多汁、油花恰到好處、口感鮮美不油膩、並散發和牛獨特的甜香，其他還包括有PRIME冷藏翼板牛肉6oz、伊比利帶骨豬里肌、紐西蘭法式羊排、烤物綜合拼盤、坦督里式香料雞肉串、美國USDA牛肉串燒，每項售價320元至1,450元，且購滿2,000元加碼贈送日月千禧保冷袋一個、購買任一品項即可以優惠價899元加購蔡氏精釀啤酒6瓶組合。

何元嘉強調為讓燒烤更加的輕鬆、快速，此次推出肉排，已先運用義式香料醃漬法，以迷迭香、百里香、鼠尾草等香草去腥、提升風味，搭配兩款牛排的「紅酒牛肉醬汁」以蔬菜、牛骨、牛肉半釉汁、紅酒熬煮三天而成，完美烘托牛肉的美味；搭配豬里肌的「菌菇鼠尾草醬汁」，濃縮蔬菜、豬大骨、菌菇、鼠尾草、白酒、白蘭地的精華，而襯托法式羊排的「蒜味迷迭香醬汁」，將大蒜、紅酒、迷迭香放入羊肉原汁中熬燉，畫龍點睛、豐富味覺層次。

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