大陸百萬網紅韓安冉過去曾有過2段婚姻，去年又與交往10天的花美男網紅馬澤鑫閃婚，讓外界跌破眼鏡。而婚姻好不容易度過一年的她，近日卻遭現任老公爆出她不但婚內劈腿又吸食笑氣，再度於網路上引發爭議，沒想到才過沒幾天，韓安冉便在微博上曬出「離婚申請單」宣告離婚，令網友全傻眼。

韓安冉過去曾與前夫「小豬」2度結婚又離婚，隨後又在去年9月突然閃嫁交往僅10天的網紅馬澤鑫（澤西），震驚所有人，然而兩人即使結婚，感情仍然十分不穩定。去年他們就曾因女方與前任男友出軌而大吵，令家務事登上檯面，也讓外界對於兩人的婚姻相當不看好，好不容易兩人挺過風波，攜手走過一年，但近日馬澤鑫又在網路上公開多張對話截圖，除了爆料韓安冉私下會吸食笑氣外，還多次在婚內出軌，念念不忘前男友。過去她還曾向馬澤鑫坦承「他（前男友）坐牢的那半年，我對他日思夜想」「我是婊子，劉鑫鑫（前男友）是狗，請大家祝福我和劉鑫鑫這對狗男女」等，顛覆不少人的三觀。

然而，事件再度爆發後，韓安冉都未曾出面，馬澤鑫隨後也刪除所有對話內容，不過昨（16）日韓安冉便在微博上PO出一張民政局受理2人離婚申請的回執單，發文表示「天下沒有不散的宴席，以後仍是家人朋友，感謝馬先生一年以來的包容和付出，祝你幸福快樂，前程似錦，不負遇見，不談虧欠 」正式官宣離婚。

但根據當地規定，他們即使申請離婚登記還有30天的緩衝期可以考慮，若是確定離婚就必須在9月17至10月17日之間再度前往登記機關申請離婚證，如果沒在這段時間內提出申請，則會被撤回離婚登記申請。而他們倆人過去曾多次分分合合，韓安冉出軌時馬澤鑫也選擇原諒，所以這次「離婚」也被外界視為兒戲，所有人都等著看他們後續的發展。

韓安冉曬出離婚申請單。（圖／微博@韓安冉）

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