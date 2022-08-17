今天在美國傳來好消息！日前被大都會釋出的我國好手林子偉又找到工作了，但他這次將轉戰美國獨立聯盟，加入大西洋職業棒球聯盟長島鴨隊，延續旅美棒球生涯。長島鴨隊8月17日在社群平台宣布簽下他，而現任中職味全龍隊投手林凱威也曾效力此隊，今年才剛返台參加選秀。
旅美好手林子偉12日晚間傳出遭大都會釋出，錯過了將於美國時間8月27日舉辦的「台灣日」，令人惋惜，而所屬經紀公司悍創代為回應，他會繼續留在美國尋求其他機會。如今不到一周的時間他找到了新工作，確定加入大西洋職業棒球聯盟長島鴨隊，如自己所說的留在美國打拚。
林子偉過去曾效力大聯盟紅襪、雙城，今年3月則與大都會隊簽下小聯盟合約，本季在3A出賽28場，92打數敲出14支安打含2轟，貢獻8分打點，打擊率僅.152，他因傷病困擾進出傷兵名單，12日被大都會釋出，28歲的他面臨生涯轉折，不過目前得以留在美國，未來還是存在許多機會。
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