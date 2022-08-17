水利署長賴建信（左三）、台南市長黃偉哲（左）等人日前一同視察北門三寮灣部落排水應急改善工程。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）

為改善台南市北門區沿海低窪處易積淹水，台南市政府辦理三寮灣部落排水應急工程，市長黃偉哲表示，透過短中長期計畫，逐步提升三寮灣社區防洪能力，日前向中央爭取核定5000萬元，將整治台61以西排水護岸，水利局已完成設計，待中央工程經費到位即可發包。

水利署長賴建信、市長黃偉哲、第六河川局長謝明昌、立委賴惠員15日視察北門三寮灣部落排水應急改善工程，黃偉哲除爭取經費提升北門三寮灣防洪能力，鑒於台南市前瞻基礎建設計畫治水防洪工程仍有25件22億元經費尚未到位，當面呼籲水利署盡快核撥經費，加速台南治水成效。

黃偉哲指出，柳營、鹽水、岸內及北門是易積淹水重點區域，近期極端氣候，短時強降雨成災，治水防洪更顯重要，台南積極向中央爭取經費，及早完成整體治水防洪計畫。水利局表示，黃偉哲上任以來，北門區共投入約5.3億元經費治水。

水利局提到，三寮灣部落排水全長1.7公里，起於北門區慈安里及三光里，往西終點排入北門潟湖入海，因該區域地勢低窪，加上社區周邊農田、魚塭面積廣大，颱風、豪雨來襲，內水排洪不易。為改善當地積淹水，黃偉哲責成水利局分析災害原因並提出短中長期計畫，包括抽水設備擴增、緊急備用電源設置、建置防潮閘門、圍堤缺口補強及老舊排水護岸整建等工程。

水利局針對三寮灣社區淹水，採排水系統性整建及部落防護工法治理，已完成建置3座防潮閘門、增設三寮灣社區1.2cms抽水機設備及發電機、新建部落防護長度約2.3公里及整建三寮灣部落排水台61線上游段長度1000公尺及支流三慈排水450公尺等防洪設施，總計投入約4000萬元。

為加強部落防護防洪能力，南市府也向中央爭取水利署應急工程1775萬元，並增加配合款1225萬元，總計投入3000萬元，增設4csm抽水設備及改善防洪高度不足段約120公尺，該工程今年6月開工，預計12月完工。