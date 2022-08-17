台中市清水分局於昨天下午舉辦表揚績優民防、義警人員活動。（警方提供）

台中市清水分局於昨天下午舉辦表揚績優民防、義警人員活動，由警察局副局長魏慶賢代表市長盧秀燕頒獎；共表揚服務資深11位民防義警人員及民防大隊2位、清水民防義警44位服務績優人員等共57位。慰勉平日協助執勤辛勞的民防、義警弟兄，一起攜手同心、守護家園。

警方指出，昨日表揚活動中，特別亮點是獲得市長獎且即將於今年榮退的高美派出所民防副分隊長許世欣（70歲），及清水派出所義警副分隊長吳連富（70歲）；兩位副分隊長加入民防義警大團隊迄今皆已經40年，他們半數人生歲月都無私奉獻在社會治安。

警方表示，特別是今年因新型冠狀肺炎疫情蔓延期間，副分隊長除配合中央疫情指揮中心協助相關防疫工作外，平日對於維護治安及交通的安全維護也是不餘遺力，深獲在地民眾的讚許。

清水警分局長游永中說，「警力有限，民力無窮」，治安要好除警察同仁堅守治安工作崗位外，還需要民防義警弟兄姊妹們的協勤付出；展望即將到來今年11月26日縣市長、議員、里長選舉，都是相當繁重安全維護任務，警方將不負眾望持續為治安、交通及為民服務等工作努力不懈。