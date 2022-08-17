美國共和黨亞太區前主席方恩格。（資料照片）

台灣若有事，台灣政府優先保護什麼？日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，一定是「居民」的生命財產，然後是半導體產業。不過，美國共和黨亞太區前主席方恩格分析，「居民」還包括在台灣的外籍人士，但是外籍人士會由外國政府撤僑，所以台灣政府優先保護的應該是「國人」。

對於台灣若有事，台灣政府優先保護對象，前一陣子成為新聞焦點。矢板明夫認為，即使台海戰爭真的一觸即發，台灣政府優先保護的對象一定是「居民」的生命財產，然後是「護國神山」的半導體產業，「國民黨從中國帶來的文物古玩」應該不會排在太前面。

對此，美國共和黨亞太區前主席方恩格分析，「居民」包括「國人 + 持有居留證外籍人士」，但是外籍人士隨時可以離開台灣，若台海戰爭真的一觸即發，外國政府會幫外籍人士撤僑。方恩格也糾正矢板明夫，台灣政府最先要保護的應該是「國人」，而不是保護 「居民」。