在防禦性板塊和礦業股的推動下，歐洲股市周二收在連續第五個交易日上漲；此外對經濟衰退的擔憂則限制了漲幅。

周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.72點或0.16%，為443.07點，指數一度觸及近10周新高。

礦業股升3.2%，領漲其它板塊。在倫敦上市的必和必拓(BHP Group)公布優異業績報告，股價大漲5.5%，報2360英鎊，大力提振礦業股表現。

電信股和公用事業股分別上漲1.65%和1.29%。這些防禦性板塊被視為在經濟不確定時期的安全押注。

Principal全球投資的首席策略師Seema Shah說，許多反彈在很大程度上是基於技術面和動能，但是基本面上沒有任何改變。歐洲經濟的前景非常悲觀，隨著一些經濟數據開始呈現惡化，我們將看到衰退的到來，屆時可以看見歐洲股市的惡化。

德國投資人信心在八月略有下降；投資人擔心生活成本不斷上升，將打擊私人消費，此也顯示該歐洲最大經濟體正在陷入衰退。

凱投經濟學家Andrew Kenningham說，隨著高漲的能源價格對家庭和工業的影響開始浮現，德國在今年下半將不可避免地陷入衰退。

在個別股票表現上，Delivery Hero上漲5.4%，報52.68歐元；該Foodpanda母公司宣布，第三季商品交易總額(GMV)將大幅成長7%。

瑞士聽力技術公司索諾瓦(Sonova)大跌16%，報283.7瑞士法朗；該助聽器製造商下調全年獲利展望，稱原因在於零組件和運費成本上漲，並且在一些重要市場的發展速度過於緩慢。

珠寶製造商Pandora跌6.1%，報501.2丹麥克朗；該丹麥公司稱第二季在中國和美國銷售成績令人失望。