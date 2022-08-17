邁達特(6112)（更名前：聚碩科技）成立「MetaAge邁達特數位人才學院」，結合產官學三方資源，攜手資策會數位教育研究所、逢甲大學雲創學院、台灣人工智能產業協會和思銳科技，從AI、RPA與雲端三大熱門領域啟航，為國內數位化人才挹注強大資源。

邁達特數位人才學院匯集多項原廠專業技術和團隊，連結人工智能產業協會、逢甲雲創學院的教學設計專業，規畫「以人為本」的前瞻人才培訓課程。該學院採用思銳科技的雲端學習平台，對接資策會數位教育研究所推動的訓用機制，並由第三方法人進行認證，培育產業數位轉型所需人才。

邁達特人資長楊碩祐表示，「人才」是企業執行數位轉型的「關鍵動能」，若數位人才出現斷層，勢必讓企業數位轉型窒礙難行。邁達特將培育國內數位人才視作當務之急，攜手產官學三方成立邁達特數位人才學院，為年輕學子和持續精進數位技術的業界人士，提供最符合產業趨勢的前端應用。

資策會數位教育研究所所長張育誠指出，「訓用落差」是企業用人最大痛點。資策會累積多年人才培育經驗，引導企業發展專屬的訓用合一機制，有效協助企業覓得實戰力人才，弭平訓用落差。思銳科技總經理林志哲表示，思銳推出的雲端企業訓練平台已受不少企業青睞，相信該平台將在邁達特數位人才學院中發揮極佳效用。

為了積極開展此合作計畫，邁達特數位人才學院將於8月下旬開設AI製造、自動化、大數據分析和雲端智慧供應鏈等相關課程，並提供工業局半額補助名額。楊碩祐表示，該學院將持續攜手逢甲大學雲創學院和臺灣人工智能產業協會的專家，整合當前產業趨勢和多重技術量能，並集結邁達特既有代理國際大廠和旗下雲市集ISV的產品和資源，打造豐富的數位人才養成課程。