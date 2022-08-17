國安局長陳明通本月起已不台大國發所應聘兼課。對此，國民黨立委賴士葆表示，陳明通並沒有請辭國安局長的職務，顯然太沒有政治智慧了。

林智堅因論文被台灣大學認定抄襲，退選桃園市長，而台大昨也證實，林智堅的指導教授、國安局長陳明通自8月起已不在國發所應聘兼課。台大並強調，陳明通自111學年度起不再應聘兼課，「並非辭職」。

對陳明通此舉，藍營人士多持負面看法，國民黨台北市議員王鴻薇認為，台北市議員王鴻薇即開砲，陳顯然是想保官職，且他讓學生、台大、民進黨都不安，「這是國安局長嗎？應該是不安局長吧。」

國民黨立委賴士葆也稱，陳明通沒有請辭國安局長的職務，顯然太沒有政治智慧了。這兩個位子都被他弄得烏煙瘴氣，個人形象也跌入谷底，卻還戀棧，若有自知之明早該自動請辭了，非得要等待外界逼宮太難看，不要連下台的身影都讓人不忍卒睹。

國民黨桃園市長參選人張善政說，7月底、8月初兩岸關係最緊張時，陳明通放著國安工作不管，在那邊為林智堅寫開脫文章，做為台大教授，陳是失格，應該要辭職，國安局局長職務也該請辭。