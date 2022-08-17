民眾怒嗆蔡政府。（圖 / 擷取自中天新聞YouTube直播）

近期國人赴柬埔寨打工遭詐騙集團囚禁、淪為豬仔的事件層出不窮，但由於台柬之間缺乏官方溝通管道，政府除了在機場舉牌提醒民眾勿上當外，似無其他較積極作為。對此，除中廣董事長趙少康與藍委鄭麗文等人痛批無能外，也有民眾怒嗆蔡政府，「要做事，不要只會為了選舉！」

《中天新聞》近期以「柬埔寨近期詐騙頻傳，台灣人頻淪豬仔，你覺得？」為主題，在北市隨機訪問十幾名民眾，聽取他們的意見。

有受訪者表示，「有些家庭貧窮的人被騙過去很可憐」、「會過去家庭可能有困難」、「可能先前因疫情找不到工作才去」；也有人開罵蔡政府，「趕快去救人」、「官員可能覺得不是他們的家人，所以消極以對」、「不可以每次都靠民間團體」、「要做事啦！不要只會為了選舉」。

而針對蔡政府派遣員警前往機場舉牌提醒民眾不要上當，不少受訪者狠批，「只是一個治標不治本的方式」、「有些人就是不相信，所以（舉牌）也沒效」、「浪費警力，應該從源頭去管制」、「人都到機場就是已執意要去柬埔寨了」；然而也有人表達贊同，「是好事」、「可以有提醒的作用」。

最後，被問到對於蔡政府曾說「台灣經濟20年來狀態最好」的看法時，多數民眾直言不認同，「這句話超好笑」、「若經濟真的好，現在也不會那麼多人冒險去柬埔寨賺那個快錢」、「經濟可能是平均值，有錢的很有錢，窮得很窮」。