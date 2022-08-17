特斯拉執行長馬斯克周二宣布他將收購足球俱樂部「曼徹斯特聯隊」（Manchester United Plc）。這位全球首富在推特上語出驚人的情況並不少見，目前尚不清楚他是否真的有意推進這筆交易。
馬斯克在推文中表示：我要買曼徹斯特聯隊，不客氣。
曼聯是全球最受到支持的足球俱樂部之一，目前為止共奪下20座英格蘭頂級聯賽冠軍，創下奪冠的最高記錄，讓拿下18座冠軍的利物浦退居第二。此外，曼聯在全球最負盛名的足球賽事「歐洲冠軍聯賽」也拿過3座冠軍。
曼徹斯特聯隊由American Glazer家族管理，目前該家族和馬斯克均未回應媒體置評請求。
英國《每日鏡報》（The Daily Mirror）去年報導，Glazer家族有意出售曼聯，但前提是出價必須超過40億英鎊（約48.4億美元）。
馬斯克目前正試圖退出以440億美元收購社群媒體推特的交易，目前雙方已經因此對簿公堂。
Manchester United Plc周二股價幾近收平，為12.78美元，市值約為20.83億美元。
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