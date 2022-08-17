去年林姓男子在台北捷運車廂內鎖定一名女子以手機拍攝，她下車後搭乘電扶梯時，他壓低身軀持手機貼近她裙底，自下往上拍攝裙底內部，為了拍攝清楚還用手掀起裙底碰觸她大腿，台北地方法院依無故竊錄他人身體隱私部位罪將林男判刑6月，可易科罰金，可上訴。

從事按摩業的林男，去年7月22日晚間11點多在捷運車廂內女子坐於車廂內，即先持手機拍攝她，她在古亭捷運站下車後，一路跟隨於她後方，她從地下3樓搭乘上行至地下1樓之電扶梯時，林男用手機開啟錄影功能，拍攝她裙底。

林男在拍攝過程中，用手撩起她裙擺並觸摸右大腿上側接近臀部皮膚，她遭林男觸碰後發現有異出言質問，林男即將手機收回並趁機刪除拍攝她裙底之錄影檔案以掩飾犯行，她報警處理，警當場林的手機並查得竊錄裙底影片檔案。

台北地院認為，林的犯行涉犯無故竊錄他人身體隱私部位及性騷擾罪，但從一重論以無故竊錄他人身體隱私部位罪；考量林男未坦承犯行，亦未與被害人達成和解或賠償損害，判處6月徒刑，可易科罰金，可上訴。