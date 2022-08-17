蘋果賠慘了！由於2009至2015年之間，蘋果以確保研發產品沒有被攜出公司為由，要求員工必須接受強制性的個人行李檢查，即下班前必須打開包包受檢，遭到1.4萬名員工提起集體訴訟，最終法院裁定，蘋果必須支付3050萬美元（約新台幣9億）賠償金給員工。

根據外媒Mac Rumors報導，被迫接受檢查的員工認為，蘋果此舉有辱人格，破壞公司與員工的信任關係，且檢查隨身行李的5至10分鐘並不算上班時間，更沒有支薪，因此14,683名員工串聯提起訴訟。

針對員工的指控，蘋果強硬回覆，直言檢查隨身行李是為了確保員工不會把開發中的產品帶離公司，而若員工不想被檢查，可以把行李留在家中，但此說法並沒有被法院、員工及大眾接受。

最終法院同意蘋果必須賠償員工的額外工時，總金額上看3000萬美元，蘋果也在1月初架設網站，讓員工可以申請賠償。蘋果強硬的手法也遭到輿論批評，許多人認為，蘋果此舉有損科技巨頭的高度，同時讓內部產生分歧。