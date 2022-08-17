臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

近期台灣人遭詐騙至柬埔寨打工淪「豬仔」事件頻傳，成全國關注焦點。總統蔡英文昨日（16）在臉書發文，歡迎宏都拉斯共和國新任駐台特命全權布羅德大使（Harold Burgos）赴總統府呈遞到任國書，更讚其「知台」又「挺台」。此文引發熱議，大批年輕網友相當不滿，留言抗議蔡政府只會「大內宣」，卻都不去柬埔寨救人、對相關案件束手無策。

蔡英文昨日在臉書發文表示，「歡迎宏都拉斯布羅德大使！」宏都拉斯共和國新任駐台特命全權布羅德大使，當日到總統府呈遞到任國書。蔡盛讚，布羅德大使的「知台」又「挺台」，他一口流利的中文，讓她印象深刻。

蔡英文指出，布羅德大使致詞時說道「我覺得我回家了，原來我的心一直在這裡」，這句話讓大家都非常感動；台灣和宏都拉斯也都是熱愛民主自由的國家，面對全球威權主義的擴張，雙方會持續相互扶持、加強合作交流。她要邀請大家，一起聽聽布羅德大使的致詞。

此文湧入超過2300則留言，除了部分支持留言外，多數皆為批評聲浪，且從大頭貼看來幾乎都是年輕網友。他們紛紛痛批：「大內宣很厲害，去柬埔寨救人一點辦法也沒有的政府」、「可以請妳少發文，多去柬埔寨救人嗎？」「請努力跟柬埔寨外交」、「南向政策的250個億花去哪裡了？連一個柬埔寨都溝通不了！」「新南向政策……然後一群年輕人被騙去活摘器官，然後政府束手無策，人民只能自立自強了」、「慢慢看來，妳的快樂就是人民的痛苦」、「我送妳離開，千里之外，待遇很好的柬埔寨，想要回來蒼天無奈，台灣經濟那麼好，新南向真的很悲哀」。