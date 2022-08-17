情侶之間起爭執在所難免，但有些男生和女友吵架，不僅不哄不勸，還因為面子關係不肯拉下臉低頭道歉，就等著對方自行把怒火熄滅，長久下來恐怕也讓感情生變。星座運勢網站「摘星工廠」指出，雙子座、牡羊座、摩羯座的男生都十分在意自己的面子，和女友吵架從不主動求和，犯錯也不願道歉。

▍雙子座

雙子男有著特別強烈的自我意識，一直都覺得自己說的、做的全都是對的，不容別人質疑，也不接受任何批評，因此只要跟女友吵架，雙子男極少主動求和，甚至還會滔滔不絕爭論不休，誓言要讓女友妥協，好證明自己才是對的，如果犯了錯惹怒女友，雙子男還會搬出一大堆借口為自己辯解，反正就是不道歉的！

▍牡羊座

牡羊男是一個以自我為中心的人，十分在意自己的面子和自己的感受，而說到吵架，最傷感情的非冷戰莫屬，但牡羊男明知如此，卻寧願選擇冷戰，也不願意拉下臉來主動求和，因為他們會覺得很沒面子。認錯道歉這件事，對於過分看重男人面子的牡羊男來說，根本無法做到！

▍摩羯男

摩羯男十有八九都是大男子主義，不僅注重身份、地位，自尊心還很強烈，若跟女友吵架，摩羯男絕不會先示弱，因為這樣有損男人的尊嚴，因此摩羯男寧可生悶氣也不會去哄女友；若是犯了錯惹女友生氣，摩羯男雖然不會立刻辯解，但也絕不會主動道歉，因為認錯道歉這種事他真的做不來！