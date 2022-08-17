大陸八卦微博「吃瓜少女張小寒」先前以「她與知名大齡男星秘戀十餘年？卻慘遭拋棄！」，並曬出影射吳奇隆和劉詩詩的婚紗照，引來當事人正面駁斥並揚言提告。昨(16日)「吃瓜少女張小寒」又曬出圖片，暗指有已婚富商揪氣質女星在海南島的飯店開房，引來網友狂猜，推測是博納影業集團總裁于冬和女星金巧巧婚姻生變，對此，金巧巧昨深夜發文駁斥，稱：「謠言止於智者」。

「吃瓜少女張小寒」昨曬出漫畫，表示某富商和妻子先前到海南某家高級飯店度假，兩人住了半個月，富豪很寵愛她的妻子，出手也很大方，常常送給妻子最新一季的名牌服飾，但10天後富商再次造訪該酒店，身邊女伴卻換了人，變成某位形象知性的女星，且兩人互動明顯比較熱絡，較像真正的恩愛夫妻。

金巧巧發文駁斥。（圖／翻攝自金巧巧微博）

「吃瓜少女張小寒」進一步說，該富豪也很寵愛氣質女星，砸了千萬人民幣買珠寶，只為了哄氣質女星一笑。消息傳開後，有人從漫畫裡的描述和特徵，猜測富豪和正宮可能是身家上億的博納影業總裁于冬和女星金巧巧，男方有過兩段婚姻，前妻是博納公司的聯合創始人之一臧黎璐，生下一女一子後2010年協議離婚，隔年于冬就再娶女星金巧巧梅開二度。

網猜氣質女星可能是某位姓江的女演員。（圖／翻攝自吃瓜少女張小寒微博）

金巧巧過去常在電視劇中飾演公主，例如在《西遊記》中飾演孔雀公主，又在《楊貴妃秘史》當玉真公主，過去她和吳啟華交往兩年，分手後吳啟華捲入召妓疑雲，金巧巧曾開腔力挺舊愛人品，如今捲入婚變傳聞，金巧巧昨晚急忙回應說：「謠言止於智者！有空多看電影」，其他人回：「問題是：微博哪有那麼多智者」、「張小寒能有一次實錘大瓜嗎」、「張小寒每次這樣害的多少無辜女明星被罵」、「蒼蠅不叮無縫的蛋」。