德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）在該部一份新聞稿中表示，為因應俄羅氣天然氣供應短缺，德國決定臨時課徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應以及來源轉換的成本，並將於10月開始徵收，每千瓦小時2.419歐元（約73塊台幣）。分析指出，德國家庭每年將額外增加近500歐元（約15000元新台幣）的天然氣支出，這給柏林當局帶來了很大的壓力，外界要求其為民眾提出進一步的紓困措施。

據《歐洲動態》（EurActiv）15日報導，德國天然氣市場運營商（Trading Hub Europe）當日表示，該臨時稅將於10月1日開始徵收，預計持續到明年4月，以幫助德國最大的俄羅斯天然氣進口商Uniper和其他進口商應對飆升的天然氣價格。

Die #Gasumlage wird von Oktober an bei 2,419 Cent pro Kilowattstunde Gas liegen. Das teilte die verantwortliche Trading Hub Europe GmbH mit. Mit der Umlage werden die Kosten auch an die Verbraucher:innen weitergegeben. #RTLDirekt pic.twitter.com/ARNiqWCOgl — RTL Direkt (@rtl_direkt) August 15, 2022

Verivox價格比較平台推估，德國四口之家，每年平均為20,000千瓦的使用量，開銷大約為3568歐元（近10萬7千元新台幣），臨時稅增列下去之後，費用將額外追加480歐元左右的額外支出，漲幅大概13%，來到4048歐元左右（近12萬1千元新台幣）。

哈柏克談到徵稅時說：「其他方案都會導致德國能源市場的崩潰，而且帶著歐洲大部分的能源市場一起倒。」他告訴記者，德國依賴俄羅斯的能源模式已經失敗，而且無法再回頭了。「我們必須匆忙改變......這樣做，有時不得不下一記猛藥。」他主張有一些有條件的紓困來幫助家庭度過難關。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）16日表示：我們必須匆忙改變，有時不得不下一記猛藥。（路透社）

德國鋼鐵經濟協會（German Steel Federation）主席克爾克霍夫(Hans Juergen Kerkhoff)表示，近日來高昂的能源支出而已經造成其70億歐元的額外成本（近新台幣2136億新台幣），該行業每年將再增加約5億歐元（近153億新台幣）的帳單。

經濟學家警告說，該稅款將進一步加速歐洲最大經濟體的通貨膨脹，該國通膨已經增加了8.5%，而且許多減免措施，例如許多大眾運輸優惠減免也都要到期了。

德國商業銀行（Commerzbank）首席經濟師克雷默（Joerg Kraemer）說：「天然氣稅預計將促使通貨膨脹，包括增值稅的話會使通膨增加近1個百分點。「他補充說，這項措施增加了德國經濟今年冬天可能陷入機既衰退的可能性。」

10% Inflation? Wenn im Sept das 9-Euro-Ticket und der Tank-Rabatt enden, steigt die Inflation um rd 1 Prozentpunkt. Beträgt die Gasumlage 5 Cent je KWh, hätten wir im Oktober in D'land eine zweistellige Inflationsrate. #inflation pic.twitter.com/D8JH6w4K5Y — Jörg Krämer (@DrJoergKraemer) August 8, 2022

在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）週四承諾為家庭提供額外的救濟計劃後，德國工業聯合會也呼籲政府採取商業支援措施。