「2022台北國際觀光博覽會」將自8月19日至8月22日在世貿一館盛大開展，台北福華大飯店（攤位號碼B227＆229）推出數款饗味餐券，超值優惠55折起，提供精打細算的消費者物超所值的選擇。館內明星餐廳聯手，推出各式限定美饌商品，包括暢銷常勝軍的「中西全日美食餐券」千元不到只要999元，即可任選中西式海陸套餐，還有熱門排隊商品「彩虹座通用自助餐券」1,099元，全餐期皆可使用。另外榮獲消費者一致好評的「中式四人／十人合菜餐券」，今年折扣更下殺到最低55折。即日起在台北福華仁愛外賣櫃及線上商城，皆可搶先預購。

為了迎接本次盛會，台北福華特別推出多元化餐券的優惠內容，每張999元「中西全日美食餐券」下殺61折，千元不到即可於江南春、珍珠坊、蓬萊村或七賢吧四間餐廳使用。除可享用頂級食材龍蝦、鮑魚、烏參等高檔食材的中式單人套餐，也可選擇七賢吧雙人中西自選套餐，享受豐盛美味。另一款1,099元的「彩虹座通用自助餐券」，可於飯店內網美勝地中庭彩虹座享用自助百匯，77折的優惠折扣加上可彈性在午餐、晚餐以及下午茶當中加價使用，讓消費者能更輕鬆地享用異國風味料理。

由廚藝團隊規畫道地的亞洲及西方料理，包含日式區的生魚片及炙燒鮭魚／星鰻壽司，海鮮區的鮮蝦與海蟹，現煮區的煎牛排和驢魚湯，與熱菜區大廚精心呈現的筊白筍松阪豬、角鮑鳳果燒虎掌、鹽酥白帶魚等超過70道中西美饌輪番上陣，滿足每位饕客挑剔的味蕾。

隨著疫情逐漸平穩，台北福華也看好團體及親友聚會市場，推出四人及十人桌菜券，「中式四人合菜餐券」每張2,999元，可選擇以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，以江浙菜系為名的江南春餐廳，包含紹興醉雞、蘇式燻魚、蒜爆海雙寶及極品醃篤鮮，皆是不容錯過的經典美饌。亦可選擇以作工繁複的手路菜為主軸的蓬萊村，碳烤烏魚子、軟煎嫩溜肉、芹菜臭豆腐以及扁魚燜白菜等多樣台式料理，搭配上濃香的地瓜稀飯更是地道絕配，令人一吃成主顧。還有消費者指名度極高粵菜為主的珍珠坊，明星菜色明爐烤燒鴨、芹菜炒軟絲、野菇雞片湯也能盡情享用。「中式十人合菜餐券」每張9,999元，憑券即可於江南春或是宴會廳享用豐盛10人桌菜，期間限定55折，是今年度詢問度極高的熱賣商品。

福華飯店活動期間更推出超值優惠加碼活動，凡於旅展現場、線上商城、飯店外賣櫃購買餐券，單筆合併消費金額滿5,000元即贈500元餐飲抵用券乙張，滿10,000元則贈送500元餐飲抵用券兩張，以此類推買越多送越多。8月19日至8月22日世貿一館台北福華（攤位B227＆229）現場單筆合併消費滿3,500元，再加碼贈送品牌環保袋乙只。