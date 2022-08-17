范逸臣在劇中演出關鍵人物個性外冷內熱的「安經理」。（灰姑娘音樂製作有限公司提供）

范逸臣首度為Podcast 節目《茶之戀》獻聲演出，題材是原創都會愛情輕喜劇，他在劇中演出關鍵人物個性外冷內熱的「安經理」，是個對工作盡忠職守，愛護同事的暖男，還在劇中挑戰三角戀演出，讓第一次挑戰用聲音演戲的范逸臣覺得相當挑戰。

獨霸中南部茶飲、擁有500多家連鎖店的茶之魔手，與曾榮獲15座金鐘獎的灰姑娘音樂製作有限公司聯手，創作用茶香譜寫戀曲的Podcast 節目《茶之戀》，反映時下年輕人的現實狀況和感情，是一部反應大眾故事的縮影，除了量身打造主題曲〈情緣」〉還有12個版本套樂、6首插曲，陣仗不輸拍電視劇。

劇中有三角戀、朋友情，以及商場對立劇情，范逸臣都能精準演出，他表示，「用聲音演戲其實還蠻難的，聲音層次的掌握要能帶領聽眾，彷彿看見你就在眼前，想像空間無限，而且我是第一個進錄音室錄音的，完全沒有人對戲，所以必須熟讀劇本，想著自己正在和對手對戲，真的很不容易。」

錄製過程中，范逸臣對自己的表現非常嚴格要求，連聲導及錄音師都說OK了，他還堅持要再來一次，耍寶的連對手戲也一起演，自得其樂的分飾男、女主角，笑翻錄音室。目前范逸臣正忙於魏德聖導演的《台灣三部曲》錄音工作，多方位參與跨領域演出，如舞台劇《你好，我是接體員》以及在Rakuten球場開唱，生活過的忙碌又充實。