家住八里的14歲國中少女，因遭父親家暴，社工昨（16）日偕同警方前往造訪時，提及「奶奶被冰在冰箱」，才赫然發現奶奶遺體已在家冰5年，警方調查，死者兒子隱匿媽媽死亡事實，持續向社會局領取低收入戶及其他社福補助至少63萬元。

新北市教育局表示，15日晚上，死者兒子打電話向老師抱怨「孩子不乖」，老師在電話中聽到少女的啜泣聲，16日上午老師向學校輔導主任反映此事，輔導老師詢問少女狀況，少女才忍不住哭訴，自小四開始被爸爸用木棍、皮帶鞭打及掌摑，學校隨即以家暴案通報社會局。16日下午，少女再次向校方表達不想跟爸爸再生活在同一地方，輔導主任因此二次通報社會局。

社工16日下午5點多偕同警方到少女家，了解少女狀況，得知少女媽媽是陸籍配偶，少女小一前都在大陸生活，小一後回台生活，但媽媽沒跟著返台，少女奶奶則在她小四時過世，並吐露「奶奶被冰在冰箱」，這樁人間悲歌才曝光。

據了解，少女平日都穿長袖運動服，遮掩身上瘀傷，老師因此未察覺其異狀。

教育局表示，少女個性開朗，行為與一般孩子並無不同，所以並非學校輔導個案，老師知道少女家境不好，因此協助少女請領每月600元弱勢兒少補助及善心捐款1.6萬元，2年共請領約3萬元。

新北市社會局長張錦麗表示，此案是16日接獲兒少保通報指稱，該名少女遭案父責打致身上有多處瘀挫傷，並透露祖母遭案父冰在冰箱，經社工緊急連絡警方協助處理，並安置及聲請保護令，與警方、學校全力保護中。

張錦麗說，祖母從2016年起即核定為低收3款，每月領有低收老人補助7759元，檢視匯款紀錄，至2022年均有被領取紀錄；且死者兒子領有榮民院外就養金每月1萬4558元，少女（目前受保護安置）也從2015年起，每月領有弱勢兒少補助2047元，合計案家每月共領取政府補助2萬4364元。

張錦麗指出，據八里當地里長表示，里辦公處運用垃圾焚化爐回饋金辦理旅遊活動，死者兒子也都有參加，在互動過程中未發現有異狀，也未接獲鄰居通報，因此推斷，死者兒子對於母親往生以無力殮葬而鎖在冰箱，應是刻意隱瞞，藉此持續領取相關社會福利。政府對於往生除戶，規定要在30天內辦理，違者也會受罰。