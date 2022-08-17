中國大陸15日公布七月份零售銷售數字放緩，同日中國人行調降中期借貸便利（MLF，俗稱麻辣粉）以及逆回購操作利率，市場預估人行將於20日調降貸款市場報價利率（LPR），降息預估與零售數字一好一壞抵銷，當日股市持平。展望後市，中信投信認為市場資金仍充沛，加上政策面刺激消費，對股市仍較為有利，建議可逢低分批布局以中國電商為主的ETF。

中信中國50ETF（00752）經理人詹佳(峰)表示，俗稱麻辣粉的MLF利率調降，由於麻辣粉可視為先行指標，市場預期20日的LPR也會跟著調降，此舉能刺激當前疲弱的經濟水平外。更進一步觀察，最新的社融數據顯示，M2與社融剪刀差仍擴大，市場資金充沛但投資信心不足，靜待政策引導資金出籠。

展望後市，詹佳(峰)預期，中國人行此舉仍以刺激消費為主軸，加上中國監管最困難時期已過，互聯網產業見曙光，刺激族群除電動車之外，中國大陸三大電商巨頭也有望上升，整體民生消費經濟可迎來復甦周期；此外，全球升息循環下，僅中國採取寬鬆政策，資金活水也有望南向，港股後市可期，建議投資人可逢低分批入場，把握契機。

中信中國50 ETF基金(00752)追蹤指數是MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數，採市值加權法計算，成分證券共有50檔，主要包含中國企業在美國上市的ADR及在香港上市的H股，以循環性消費和通訊產業占比最高，包括百度、阿里巴巴、騰訊(BAT)、美團、建設銀行、招商銀行等中國巨頭。