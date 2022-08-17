美系外資針對大聯大(3702)出具最新研究報告，有鑑於消費性電子相關零組件庫存調整將持續到年底，但仍有一些在物聯網、汽車、服務器、網絡等領域的零組件仍然供不應求，故維持大聯大評等減碼、目標價45元。

美系外資表示，大聯大第二季每股獲利1.49元，低於原先預期，單季營收1990億元，季減少5%、年減少1%，主要原因是有鑑於消費科技需求持續疲軟，在產品和帶動下，單季毛利率相較第一季的3.86%，微幅上升到3.88%，單季庫存天數上升至由第一季的42天上升到52天，預計庫存消化將持續到年底，故維持大聯大評等減碼、目標價45元。

美系外資表示，大聯大預計第三季營收季減少5~10%，毛利率落在3.7~3.9%，營業利益率為1.75~1.95%，大聯大認為市場將持續受到高通貨膨脹、宏觀經濟逆風以及烏俄戰爭等因素衝擊，由於是消費性電子領域，包括Android智慧手機、PC，調整將持續到下半年，大聯大也強調，儲存記憶底、面板、CIS等零組件都是處於供過於求。針對庫存問題，大聯大也積極多方調整，包括與上下游設定價格保護機制、擴大策略合作夥伴等。

美系外資表示，大聯大預估，部分消費性電子零組件庫存將持續到年底，然而，大聯大強調，一些在物聯網、汽車、服務器、網絡等領域的零組件仍然供不應求，所以價格仍在上漲，這種狀況可能會持續到2023年。