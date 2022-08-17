根據中國駐英大使館網站消息，駐英大使鄭澤光16日在英國主流媒體《衛報》發表署名文章《台灣問題是一塊試金石》，闡述中方對美國眾議院議長裴洛西訪台問題以及中英關係的嚴正立場，強調反對台獨就是避免戰爭、挫敗台獨圖謀就是維護台海和平穩定。他表示在台灣這個大是大非問題上，英方沒有理由不分青紅皂白對美亦步亦趨，只有恪守一個中國原則，中英關係才能順利發展。

鄭澤光說，當前中英關係正處在一個重要關口。英國正在進行保守黨新黨首、新首相競選。各方都很關注英國對華政策走向。在世界面臨新冠疫情、經濟下行、能源短缺、氣候變化等嚴峻挑戰背景下，中英應該大力加強而不是削弱合作。雙方應該秉持相互尊重、平等相待、互不干涉內政原則，堅持對話與合作的大方向，合力應對共同挑戰。這才是符合兩國人民根本利益的正確選擇。

鄭澤光在文中指出，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分。歷史上，台灣曾兩次經歷失而複歸。一次是荷蘭侵佔台灣38年，最終被中國民族英雄鄭成功收復；另一次是日本霸佔台灣50年，而後在1943年的《開羅宣言》和1945年的《波茨坦公告》明確規定，台灣應當歸還中國。

他表示，台灣問題一直是中英關係中的核心敏感問題。中英在上世紀50年代初開始探索建立外交關係，而直到1972年才確立大使級外交關係。只有在英方明確承認中方關於台灣是中國一個省的立場、撤銷英方在台灣的官方代表機構、承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府、承諾僅同台灣保持非官方關係之後，中英正式外交關係才得以建立。這段歷史切不可忘記。英方應該恪守自己作出的承諾。

鄭澤光更指出，在台灣這個大是大非問題上，英方沒有理由不分青紅皂白對美亦步亦趨，認為英國個別政客叫囂「助台自衛」等言行極不負責任、極具破壞性。任何違反一個中國原則和中英聯合公報規定的行為，都會給中英關係帶來嚴重後果，任何人對此都不應該有誤判。