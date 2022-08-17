弘力建設掌門人涂熯泉交棒給二代涂麗雅接手，涂麗雅新創晨均建設，採雙品牌策略，由涂麗雅操刀、主導的晨均建設第一個大樓建案「日渼」，規劃21坪到27坪2房和3房產品，鎖定首購和首換族群，至於未來如有規劃較大坪數的產品，則會以弘力建設的品牌推出，做為市場區隔。

晨均建設總經理涂麗雅17日表示，弘力建設過去推案，主要集中在市區的前金、新興和苓雅區，且以50坪以上中大坪數的產品居多，例如弘力36美境、弘力真諦、和弘力新四維等大樓建案。

她接棒之後，在營運上，決定採取雙品牌策略，因此自創晨均建設，主攻2房和3房的首購和首換產品，並且從2019年開始興建、推出「日渼」建案，戶數只有30戶、總銷約3億元，該案預定今年底完工，明年第一季交屋。

涂麗雅指出，地下一樓、地上9樓的「日渼」，目前正在結構銷售中，最高價是8樓住宅，實登每坪40萬元，如果不包括車位的2房產品，每戶不到900萬元，屬於市區內首購族相對可以負擔的房價。

她說，「日渼」將會是前金區預售建案，最早交屋的，該案擁有愛河與幸福川等2大水岸風景，距離高雄捷運橘線舊市議會站走路大約12分鐘，生活圈的七賢二路和成功路，則是提供生活上的便利機能。

涂麗雅表示，在美國念完企管碩士學位，14年前，回到弘力建設，參與建築相關事務，並且勤下工地，掌握興建過程與細節，謹記父親涂熯泉的訓示，「建築的力量，不只在於規劃智慧的呈現，更在於理想生活的實踐」，因此，她在規劃晨均建設的第一個建案「日渼」時，就是要將該理念予以落實，對屋、對人，都要「均好世代，誠摯以待」。

她強調，考慮目前市場大樓建案的公設比動輒35％到40％，屬於小坪數的「日渼」，則只有30％左右，讓住戶擁有更多的居住空間，同時，考量疫後的防疫要求，建材、設備也都特別挑選日本進口的防疫建材，讓住戶擁有更安全的居住環境。