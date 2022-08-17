台北某國立大學鄭姓男學生，今年6月在校內隔離結束後，竟酒後跑到大學隔離宿舍外，2度從落地窗、窗戶窺視女大學生，台北市大安警分局依違反社會秩序維護法裁罰3000元，他不服聲明異議，台北地方法院認定警方處分並無不當，駁回確定。

今年6月10日上午10點，鄭男在大學隔離宿舍寢室外，2度從落地窗、窗戶窺視，妨害女大學生隱私，警方據報後前往調查，鄭男辯稱喝醉後回自己宿舍睡著，不可能跑到女學生隔離宿舍偷窺。

大安警分局依違反社維法之故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私罪處以罰鍰3000元，鄭男不服聲明異議，請求撤銷處分。

台北地院認為，被害人與鄭男不認識，衡情實無必須虛構事實以故陷鄭男涉嫌違序之理由與動機，是被害人之指認應可採信，審酌鄭的違犯情節、品行、年齡、智識程度、所生危害及行為後之態度，警方裁處罰鍰3000元，核無違誤，裁處亦為合法適當，駁回鄭的請求。