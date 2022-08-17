國人遭詐騙赴柬埔寨等國家工作慘遭凌虐事件頻傳，但蔡政府沒有積極作為，民眾黨桃園市長參選人賴香伶17日批，不管是警政署或是外交部都做得非常不理想，甚至要國人自求多福，相關做法實在太過消極。

賴香伶說，目前為止不管是警政署或外交部都做得非常不理想，甚至是讓國人自求多福要找國際機構像是慈濟協會才能營救，這已經看出來蔡政府在國際上沒有把國人的安危和需求放在第一位，才會在機場舉牌警政署長還要親自到機場去做指導，這都已經來不及了，營救也好現有的加強宣導甚至是駐外單外動起來的方式都太過於消極，希望在現有機制是否成立更高層級的指揮單位，盡速與東南亞國際刑警組織或是國家成立協作單位，蔡政府不能說沒有邦交就兩手一攤，這是說不過去的。

至於台大16日證實現任國安局局長陳明通自8月起不在國發所應聘兼課，由於他並非辭職，校方會繼續調查他是否有違學術倫理。賴香伶對此則認為，林智堅論文不管抄襲或是代寫陳明通都有相關責任，各種說詞都無法讓大家重新看待他過去犯的過錯，這一部分回歸做為一個教授以及他在台大專業職責，已經有失職的地方，能夠自己辭職的做法會讓事情會圓滿一點。

至於立法院開議後民眾黨團是否針對此事件質詢？賴香伶說，在相關委員會一定會有質詢，而這次事件在結構性上問題，如果在立法上可以努力一定會盡速處理，包括相關論文學術倫理審議程序，當事人不到可不可以，以及審議程序的後續救濟如果涉及到訴訟上的無意義，是不是一定會啟動，不要耗費到太多的社會資源在這事情上。