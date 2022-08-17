陸軍特戰指揮部28歲特戰中士吳俊逸，今年4月與鄭姓錢莊業者相約談判債務，過程中直接對正男頭部連開兩槍後，在往福和橋下堤外停車場丟包，鄭男被槍擊後幸運未死，但記憶喪失，台北地檢署今依殺人未遂等罪起訴吳男，並將協助吳男手機丟棄的友人邱楚元依滅證罪起訴。

吳男在押，北檢預計明天移送北院審理。

警方調查，吳男向鄭借了20萬元，還了300多萬仍被討債，雙方在今年4月20日晚間約在台北市和平東路談判未果，吳男持槍朝鄭男頭部射擊，再開車將鄭男他載至新北市永和福和橋下堤外停車場丟包，隨後往新店烏來山區逃逸。

鄭男妻子人在嘉義，因聯繫不上丈夫向嘉義警方報案後，透過手機定位，發現鄭男位置在新北市永和，警方前往查看後，發現他倒臥血泊中，頭部有兩處傷口，先將他送網醫院搶救，因子彈卡在顱內，情況相當危急。

警方隨即調閱監視器，以車追人，在新店烏來逮到吳男。據了解，吳男供稱向錢莊借了20萬元，但陸續還了300萬元仍被追債，被逼急了才想與對方同歸於盡，借酒壯膽下手行凶。

頭部中槍的鄭男相隔12小時才被警消尋獲，奇蹟似的還有生命跡象，鄭男被發現時躺在車子後座地板上昏迷不醒，當下仍有呼吸心跳，經搶救撿回一命，但案發過程記憶幾乎喪失。

警方逮捕吳男及陪同吳到停車場的邱姓友人，邱男供稱他起初不知吳男殺人，吳事後有告訴他，他有協助吳丟棄手機，檢方訊後聲押吳男獲准，邱男獲5萬元交保。

陸軍航空特戰指揮部發聲明表示，所屬特戰指揮部吳姓士官本日休假期間，遭警方以涉及民人槍擊案帶回訊問，全案由警方調查偵辦中。航特部將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合警方偵辦，若確有不法，定將嚴懲不貸。